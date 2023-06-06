Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre “Mağusa Polisi” Basın Sözcüsü Stiv Theodolu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, sorgu makamlarının bölgedeki kamera kayıtlarından elde ettikleri görsel materyali incelediğini söyledi.

Theodolu, yapılan değerlendirme neticesinde olaya, tutuklanan iki kişi dışında, üçüncü bir şahsın da müdahil olduğunun görüldüğünü belirtti.

Olayın ırkçılık nedeniyle çıkıp çıkmadığı şeklindeki soru üzerine Theodolu, tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.