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Süleyman Ergüçlü’nün “Bir Dakika Bir Ömür” adlı kitap tanıtımı Gazimağusa’da gerçekleşti

Süleyman Ergüçlü’nün “Bir Dakika Bir Ömür” adlı kitap tanıtımı Gazimağusa’da gerçekleşti

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:25
Süleyman Ergüçlü’nün “Bir Dakika Bir Ömür” adlı kitap tanıtımı Gazimağusa’da gerçekleşti

Gazeteci Süleyman Ergüçlü kaleme aldığı “Bir Dakika Bir Ömür” adlı kitabı geçtiğimiz gün Gazimağusa’da tanıtımı gerçekleşti.

Süleyman Ergüçlü’nün kitap tanıtım etkinliğine, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve davetliler katıldı.

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Tanıtımda konuşan Gazeteci Süleyman Ergüçlü kitabın gelirinin tamamı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacağını söyleyerek, kitabın içeriği hakkında bligi verdi. Genç nesile yaşadıklarını aktararak çabasının bu acıların bir daha yaşanmaması olduğuna değindi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında Süleyman Ergüçlü’nün imzaladığı kitabı satın alarak etkinliğin iki amacı olduğuna vurgu yaptı. Hem geçmişin gelecek nesillere aktarılması hem de Vakıf’a yarar sağlayacağını belirterek bu tür etkinliklerin devamını diledi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce Vakıf hakkında bilgi vererek Vakıf’ın tamamen bağışlarla ayakta durduğunu belirtti ve halkı bu yönde destek olmaya davet etti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Süleyman ErgüçlüBir Dakika Bir ömür
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