Güney Kıbrıs’ta eşiyle yaşadığı sorunlar sonrasında yanına çocuğunu da alarak KKTC üzerinden İstanbul’a kaçan Kıbrıslı Rum bir kadın, Rum basını aracılığıyla Rum makamlardan yardım talep ederek, geri dönme isteğini dile getirdi.

Politis gazetesi manşet ve iç sayfalarından verdiği haberinde, Limasol’da sakin Kıbrıslı Rum bir kadının eşiyle yaşadığı sorunlar sonrasında yanına çocuğunu da alarak yaklaşık iki yıl önce KKTC üzerinden İstanbul’a kaçtığını, iki yıldır zor şartlarda yaşamını sürdürmesi sebebiyle gazete aracılığıyla Rum makamlardan yardım talep ettiğini yazdı.

Gazeteye açıklamada bulunan kadın, son iki yıldır İstanbul’da zor şartlarda yaşadığını ve çocuğunun okula gitmesine izin verilmediğini iddia ederek Güney Kıbrıs’a geri dönmek istediğini vurguladı.

Geri dönmek için tek şartının çocuğunun babasına verilmemesi olduğunu da dile getiren kadın, gerekirse cezaevine gitmeye de hazır olduğunu belirtti.

Gazete ise, Rum ilgili makamların daha önce söz konusu kadınla iletişime geçerek Güney Kıbrıs’a dönmesi için yardım etmeye çalıştıklarını, hatta bir seferinde ikna edilen kadın için uçak biletlerinin bile alındığını belirterek, kadının son anda dönmekten vazgeçtiğini de öne sürdü.

Habere göre çocuğun babası ise, anne tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, mahkeme tarafından velayetin kendisine verilmiş olmasının, kadının haksız olduğunu gösteren en önemli unsur olduğunu dile getiriyor.