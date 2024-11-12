Sula Hacikiriaku isimli Kıbrıslı Rum gazetecinin, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Hacıkiriaku’nun bugün toprağa verileceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Hacıkiriaku’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili birçok müzakere turunu, uluslararası toplantıları, Avrupa Konseyi toplantılarını ve BM Genel Kurulu toplantılarını takip ettiğini aynı zamanda aralarında eski Türkiye Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Fidel Castro ve Noam Chomsky’nin de bulunduğu kişilerle söyleşiler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hacıkiriaku, 38 yıl boyunca RİK’te (Rum Radyo Yayın Kurumu) çalıştı.