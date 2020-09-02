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Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

02 Eylül 2020, 04:32

Kıbrıs Türkü, iradesiz, kimliksiz ve zavallı!

Hep varlığını birilerine, biryerlere borçlu.

Kendi başına yetersiz.

Kendi varlığına güvensiz.

Hadi ordan acizler!

Külliyen yalan.

Bunu söyleyendir esas iradesiz, kimliksiz ve zavallı.

Kıbrıs Türkü güçlüdür.

Kendi gücü ile varolmuştur.

Varolmaya da devam edecektir.

NOKTA..!

******

Bu arada hatırlamakta yarar var.

Kıbrıslı mezalime direniyordu.

Marshall yardımı ile çok meşguliyet vardı.

Kıbrıs’ta İngiliz, Rum-Türk kavgasını dinamitliyordu.

Menderes’in idamı için yoğunluk yaşanıyordu.

Kıbrıslı tedhiş karşısında gettolara iniyordu.

Deniz Gezmiş’i asmaktan başka bir gaile yoktu.

*****

Tabi unutmayalım.

1974’te geldi mi Türkiye’m?

Geldi.

Başımız üstüne.

1974 sonrası da hep yanımızda oldu mu?

Oldu.

Anavatanım mı Türkiye?

Evet.

Üniversitesinde beni okutan Türkiye’m.

Öğrenci evimde bana yemek getiren Anadolu insanım.

Hala en yakın dostlarımın şehri Ankara’m.

Hala en güzel cennetim İstanbul’um.

Tatilini en çok sevdiğim Kaş’ım.

*****

Ancak vurgulayalım son kez.

Bir kere Akıncı, oturduğu yerde benim sayemde oturuyor!

Kimselerin sayesinde değil.

Bu 1.

Ben istediğim sürece oturacak ve sadece “ben” istemezsem gidecek.

Bu 2.

KKTC benim vatanım ve bu vatanda benim sözüm geçer.

Bu da 3.

Ben dediğimse çok net kast edilen.

Kıbrıslı yada Kıbrıslı Türk veyahut Kıbrıs Türkü.

*****

Bu arada “Akıncı Türkiye sayesinde orada oturuyor” lafı var ya!

Bu söze çok gülüyoruz.

Keşke duyulabilse kahkalarımızın arşı çınlattığı.

Açıkçası, Kıbrıslı Anavatanını çok sevdi.

Elbette, Yavruvatanı sevmeyi de öğrenecek bazıları.

İnsanı ile, varlığı ile, gücü ile.

Velakin, hoşgörüye rağmen irrite olmaya başladık.

Türkiye sevgisine rağmen, gına gelmeye başladı.

Çünkü had aşımı yaşanıyor.

Cüretkarlık noktasına taşınıyor.

Ve olmuyor.

Olmuyor çünkü buna iznimiz yok.

*****

Ha bu arada, Akıncı mı dediniz?

Akıncı’yı çok severim, çünkü benim insanım.

Tufan Hoca da benim can insanım.

Özersay da bu toprağın bir nimeti.

Ve insanıma, dur yada yürü deme hakkı sadece Benim.

Çünkü burası benim vatanım ve vatanımda benim dediğim olur.

Son demde vurgulayalım mı tekrar?

Kıbrıs Türkü kendi gücü ile varolmuştur.

Varolmaya da devam edecektir.

Ha, bu arada Türkiye de benim Anavatanım.

Anavatanım olmaya da devam edecek

Herşeye rağmen.

*Bu makale, halklara, devletlere ve kardeşliğe nizam çerçevesinde saygı ve sevgi duyanlara ithaf edilmemiştir. Tam aksi düşünenlere ise imzası atılmış açık bir mektuptur. Üzerine alınan alınsın, alınmayan ise yürüyüp gidebilir.

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