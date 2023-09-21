Nayle Talan’ın Paylaşımı:

Hoşçakal Kıbrıs.

Beni ve ailemi barındırmasanda, güzel insanlar, dostlar bırakıyorum sana, sevincimi , hüznümü paylaşan iyi yürekli insanlar bırakıyorum sana, sayıları çok az olsada.

Onlara olsun iyi bak bundan sonra.

Aslında çok şey istemedim senden;

Emeğimin hakkını, kişiliğimin değerini, çocuklarımın eğitimini ve insani şartlarda yaşamayı...

Veremedin bana

Olmadı

Olduramadım...

Düzensizliğine düzen diyemedim

Sistemsizliği sistem saymalarına alışamadım

Hakki verilen, değeri bilinen pek çokta insan göremedim.

Tanıdık, torpil ve yandaṣcılıkla biryerlere getirilmiş iṣ bilmezlerini kaldıramadım.

Yollarının güvensizliğini, elektriksizliğini, kontrolsüz nüfusunu...

Tabii ki bende senin istediğin gibi olamadım, ağır geldi, yoruldum, yaralandım...

Beni tehdit görenlerde oldu, sevgisini hissetdiklerim de.

Cok sevdiklerimda oldu, vazgeçtiklerimda

Ne derdin bitti ne sorunun...

Gene da barışık kalmayı denedim sana

Barış...

Seninda derdin oydu aslında

Ne değerin bilindi ne da doğru yönetildin

Kendilerine benzettiler senida...

İşte geldik sabrın sonuna

Küstürdün beni Kıbrıs

Kaçırdın, barındırmadın...

Belki birgün dönerim sana, unudurum, özlerim ama şimdilik yoksun haritamda

Birgün tekrar görüşmek umuduyla

Hoşcçakal Kıbrıs,

Elveda...