"Kıbrıs’ın Son Kartalı" belgeselinin prömiyeri pazartesi 18.00’de yapılacak.

Başbakanlık Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi İşbirliğiyle Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) tarafından hayata geçirilen "Kıbrıs’ın Son Kartalı" hakkındaki kısa belgesel seyirciyle buluşuyor.

BonBonTrack (Kıbrıs’ın Son Kartalı) isimli belgeselin prömiyeri 12 Ağustos Pazartesi saat 18.00’de Avenue Cinemax sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

BonBonTrack isimli 15 dakikalık kısa belgesel seyircinin yoğunluğuna göre 19.30’a kadar izlenebilecek. Pazartesi günkü prömiyeri kaçıranlar ilerleyen günlerde belgesele YouTube’dan ulaşabilecek.