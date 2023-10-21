Kendini “Kıbrıs’ın Özgürlüğü İçin Tüm Kıbrıs Hareketi” olarak tanımlayan grubun 23 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Gazeteci Evi’nde “Kıbrıs’ın Özgürlüğü Deklarasyonu”nu sunacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “deklerasyonlarının, ülke ve gelecekle ilgili vizyonlarının özetleyen ortak bir ilkeler metni” olduğuna işaret eden Hareket, duruşunu şu sözlerle ortaya koydu:

“Kıbrıslı vatandaşlar olarak bugünkü gerçeklerin çaresizliğine ve ümitsizliğine kapılmayacağız. Değişip dönüşmekte olan, ağır bedelini bölgemiz halklarının ödediği bir jeopolitik ortamda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bayrak yaptığı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünün etnik, toprak ve siyasi ayrılığını kabul etmiyoruz.”