Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (EVKAF), EVKAF İyilik Gönüllüleri ve Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği (TOGEH), Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde çocuklara yönelik aktiviteler düzenledi, onkoloji bölümüne kütüphane bağışladı.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, topluma ve çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dinçyürek, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin tarihsel süreçte topluma sunduğu katkılara değindi.

İşbirliği ile yapılan her etkinliğin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Dinçyürek, Vakıflar İdaresi ile yeni projeler üzerinde çalıştıklarını, hedeflerinin halka daha güzel imkanlar sunmak olduğunu söyledi. Dinçyürek, etkinliklere katkılarından dolayı Vakıflar İdaresi çatısı altında bulunan İyilik Gönüllüleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Başak Gorgoretti’ye ve TOGEH'e teşekkür etti.

-Tümer

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, sağlık hizmetlerinin en önemli hizmetlerden olduğunu, Vakıflar İdaresi’nin bu alanda her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

-Aydın

Evkaf İyilik Gönüllüleri Koordinatörü Fadime Aydın, etkinliklere katıldıklarından dolayı Sağlık Bakanı ve eşi Sibel Dinçyürek, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

-Gorgoretti

Doç. Dr. Başak Gorgoretti, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Servisi'ne kazandırılan kütüphanede, yazdığı Notalar Rüyama Girdi kitabının da bulunduğunu belirtti.

Etkinlikte, Serap Deliorman’ın resimlediği "Notalar Rüyama Girdi" kitabı okundu, Kitapta geçen müzik aletleri tanıtıldı ve çocuklarla şarkılar söylendi. Gorgoretti, çocuklara imzalı kitabını hediye etti. Etkinlik anısına el işi hediye takdim edildi.