Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Kıbrıs Türk Tarihine Damga Vurmuş İsimler” etkinlik dizisi kapsamında bugün “Rüstem Tatar” başlıklı seminer yapıldı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde büyük hizmetleri bulunan, uzun yıllar bakanlık başta olmak üzere, birçok görevde bulunan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası olan Rüstem Tatar’a ilişkin seminer Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yapıldı.

AKÜN Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından her ay düzenlenen etkinliğin beşincisi olan seminerde, Gazeteci-Yazar Ahmet Tolgay, Emekli Banka Genel Müdürü Hüseyin Harmancı ve Eski Maliye ve Ekonomi Bakanı Onur Borman konuşmacı olarak yer aldı, Rüstem Tatar’la anılarını paylaştı.

Etkinlikte, Rüstem Tatar’ın ailesinin yanında, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, YÖDAK ve üniversite temsilcileri, bazı müdür ve yetkililer yer aldı.

Seminerin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz ve Seminer Moderatörü ve AKÜN Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Hasan Topal birer konuşma yaptı.

- Cumhurbaşkanı Tatar: “Rüstem Tatar’ın oğlu olmaktan gurur duyuyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine anlamlı bir seminer düzenledikleri için AKÜN’e teşekkür ederek, merhum babası Rüstem Zihni Tatar’ın hayatından ve kişiliğinden bahsetti.

Tatar, Rüstem Tatar’ın özellikle eğitime, okumaya verdiği önemin altını çizerek, onun çok başarılı ve birinciliklerle dolu bir öğrenim hayatı olduğunu kaydetti, çocuklarını da her zaman bu konuda büyük bir hassasiyetle yönlendirdiğini belirtti.

İngiltere’de geçtiği sınavların ardından, Rüstem Tatar’ın Kıbrıs’ın ilk yeminli mali müşaviri (charter accountant) olduğunu hatırlatan Tatar, babasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda görev yapan heyetlerde de yer aldığını, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 30 yaşında Sayıştay Başkanı olduğunu ve vazifesini 3 yıl boyunca sürdürdüğünü söyledi.

Rüstem Tatar’ın daha sonra kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nde maliye işlerinden sorumlu bakan olarak görev aldığını anımsatan Tatar, bir süre Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olduğuna ve yanından hiç ayrılmadığı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a 22 yıl boyunca danışmanlık yaptığına işaret etti.

Babasının tüm hayatını ofisinde yasalarla uğraşarak geçirdiğini ifade eden Tatar, yazıya da çok önem verdiğini ve kaynak niteliğinde birçok eser bıraktığını vurgulayarak, yazılarının yer aldığı dosyaları Milli Arşiv’e teslim ettiklerini kaydetti.

“Rüstem Tatar’ın oğlu olmaktan gurur duyuyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ara ara duygusal anlar da yaşadığı konuşmasında, seminerde bulunan Rüstem Tatar’ın eşi ve çocuklarını da selamladı; katılan herkese teşekkürlerini iletti.

- AKÜN Rektör Yardımcısı Öz

AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz de burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Merhum Rüstem Tatar’ın hayatı hakkında bilgiler aktararak, Rüstem Tatar’ın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine yaptığı katkılara dikkat çekti.

Öz, Rüstem Tatar’ın oğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da etkinlikte yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuşmacı olarak yer alan kişilere ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

- AKÜN Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Topal

AKÜN Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Hasan Topal ise KKTC’nin bugünlere birçok bedeller ödeyerek geldiğini, her sınıftan insanın fedakarlıkta bulunduğunu hatırlatarak, Rüstem Tatar’ın da bu kişilerden biri olduğunu kaydetti.

Dr. Topal, “Rüstem Tatar, hem bize güzel bir Cumhuriyet, hem çok kıymetli bir Cumhurbaşkanı bıraktı” diyerek, kendisine Allah’tan rahmet diledi.

Seminer, konuk konuşmacıların paylaşımlarıyla devam etti.