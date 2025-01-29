Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ( Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite, gündemindeki “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN ve KTOEÖS’den yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.