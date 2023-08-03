Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılan İlköğretim Dairesi – Özel Ders (Rehber) Öğretmeni münhali ve GOÖD/MTÖD – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği münhali ile ilgili aranan niteliklerde, Klinik Psikoloji alanının da bölüm kapsamında olmasının “sakıncalı” olduğunu kaydetti.

Bu uygulamanın düzeltilmesini talep eden Dernek, gerekirse yargıya başvuracağını bildirdi.

Dernek Başkanı Doç. Dr. Müge Beidoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılan, İlköğretim Dairesi – Özel Ders (Rehber) Öğretmeni münhali ve GOÖD/MTÖD – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği münhali ile ilgili aranan niteliklerde, Klinik Psikoloji alanının da ilgili bölüm kapsamında olduğunu öğrendiklerini belirtti.

“Bu durum, Derneğimizce, okullarda verilecek rehberlik hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından sakıncalıdır ve uygun bulunmamaktadır” diyen Beidoğlu, şöyle devam etti:

“Bu yasal olmayan ve okullarda verilecek rehberlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyecek uygulamanın ortadan kaldırılması ile ilgili resmi yazılarımızı Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletmiş bulunmaktayız. Dileriz ki bu hatalı uygulama, en yakın zamanda ilgili kurumlar tarafından düzeltilir.”

Dernek olarak mesleklerinin savunuculuğunu yapmaktan ve verilen hizmet kalitesinden ödün vermeden mesleklerinin ve meslektaşlarının haklarını savunmaktan geri durmayacaklarını ifade eden Beidoğlu, bunun için gerekirse yargı yolu ile yasal haklarını kullanacaklarını tüm üyelerine, meslektaşlarına ve kamuoyuna duyurdu.