Kıbrıs Türk Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, KTOTB Olağan Genel Kurulu, 17 Haziran Cumartesi günü te Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın toplantı salonunda yapıldı.

Divanın oluşumu ile açılan Genel Kurul’da açılış konuşmalarının ardından Faaliyet Raporu ile Mali Rapor okunarak aklandı. Ardından, Birlik organlarında 3 yıl görev alacak üyelerin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Seçimin ardından ise Birlik Başkanı Erkut Kıranoğlu söz alarak, yeni dönemde daha düzgün sanayi bölgeleri yaratılması ve sanayi arsalarının hak sahiplerine adaletli bir şekilde dağıtımı için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti. Kıranoğlu, aynı zamanda kayıt dışılığı önlemek için Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile birlikte ve belediyeler ile iş birliği içerisinde denetimlerin artırılacağını vurguladı ve bu çerçevede belediyelere ziyaretler yapmaya başladıklarını, yakın zamanda da ziyaretlerini tamamlayacaklarını kaydetti. Genel Kurul’da üyeler de söz aldı, sektördeki sorunlar dile getirildi ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Seçim sonucunda Birlik organları şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu: Erkut Kıranoğlu (Başkan); Hasan Akanay; Ozan Kandili; Selahattin Göksu; Yılmaz Eyice; Kemal Çağan; Mustafa Karataş

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali Sonay; Serkut Kıranoğlu; Hasan Çolak

Denetleme Kurulu: Çakır Çankaya; Hasan Güney; Fikret Atilla

Yedek Denetleme Kurulu: Yusuf Çolak; Can Kaya; M. Ali Ulaş.