Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne hizmet veren işletmelerin finansal bir yıkımla karşı karşıya olduklarını belirterek, DAÜ yönetimine eleştirilerde bulundu.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, DAÜ yönetimine, DAÜ’yü layık olduğu yere getirmeye yönelik somut ve akılcı adımlar atma çağrısında bulunularak, Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği’nin çağrılarına kulak tıkanması halinde büyük ve kapsamlı eylemler yapılacağı kaydedildi.

DAÜ yönetiminin, özellikle uluslararası öğrenci tedariğinde oluşan zafiyetin çözümünde hiçbir çözüm üretemediğini ileri sürülen açıklamada, “Şubat ayında 1000 civarı uluslararası öğrenci geleceği projeksiyonuyla bütçe yapan bir yönetimin 250-300 öğrenci sayısına ulaşması, durumun ne kadar kötü ve içler acısı olduğunu net bir şekilde göstermiştir” ifadelerine yer verildi.

Öğrenci sayısındaki düşüşün bir dizi stratejik karar, planlama ve eylemleri gerektirdiğine dikkat çekilen açıklamada, 2022-2023 yaz dönemi için online eğitim kararı alan DAÜ senatosu da eleştirildi ve karardan vazgeçilmesi istendi.

Açıklamada, başta Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk olmak üzere, VYK üyeleri ve DAÜ Rektörü Aykut Hocanın ve yönetiminin görevlerinin gereğini yapması çağrısında bulunuldu.