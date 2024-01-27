Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, narenciye ürünlerinin ihracı konusundaki sorunların aşılamamasından dolayı eylem başlattı.

Güzelyurt’taki birlik binası önünde ateş yakarak eylemi başlatan birlik, hükümetten destek ve tazmin istedi.

Birlik başkanı Ali Alioğlu, TAK’a yaptığı açıklamasında, ürünlerin yere dökülmeye başladığını ve sorunların çözülemediğini ifade ederek, üreticiye eylemden başka çare bırakılmadığını kaydetti.

“Üretici kızgın ve endişeli” diyen Alioğlu, bu yüzden birlik olarak bugün itibariyle eyleme gitme kararı aldıklarını belirtti.

Narenciye ihracatının önünün tıkandığını belirten Alioğlu, ülke için milli servet olan narenciyenin yere döküldüğünü ve üreticinin zarar ettiğini kaydetti.

Üreticinin devletten, sektörün ayakta durabilmesi için tazmin ve destek beklediğini ifade eden Alioğlu, tazmin edilmemesi durumunda eylemlerin büyütüleceğini söyledi.