Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının yaş haddi 66’ya uzatıldı

Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu’nda üye değişikliği

Rezerv tarımsal kaynakların kira bedelleri belirlendi

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının 65 olan yaş haddi, yasa gücünde kararnameyle bir yıl süreyle uzatılarak 66’ya çıkarıldı. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Kararda, şirket çalışanları ve/veya direktörleri 65 yaşı doldurduğu, ilgili yasa uyarınca görevlerine devam edemeyeceği, yönetimde sıkıntı yaşanmaması, aksaklıların giderilmesi için yasa gücünde kararname hazırlandığı belirtildi.

-Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu’nda üye değişikliği

Bakanlar Kurulu, Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu’na üye olarak atanan Sürüş Ehliyeti ve Müfettişleri Şube Amiri Gürel Cantaş'ın emekli olması nedeniyle, yerine üye olarak Sürüş Ehliyeti Müfettişi Ahmet Osmanlı'nın atanmasına karar verdi.

- Rezerv tarımsal kaynakların kira bedelleri belirlendi

Bakanlar Kurulu, 1 Eylül’den 31 Ağustos 2024’e kadar olan sürede, Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından yıllık olarak belirlenen rezerv tarımsal kaynakların kira bedelleriyle ilgili karar aldı.

Buna göre, dönüm başına belirlenen miktarlar şöyle:

“Kuru Arazi 150 TL, sulu arazi 400 TL, narenciye, muz, bağ ve benzeri 700 TL, Yaprağını Döken Meyve Ağaçları Bahçesi 700 TL.”

Öte yandan harnup ve zeytin ağaçları için adet bazında belirlenen miktar, harnupta 200 TL, hurma ağacında 200 TL oldu.