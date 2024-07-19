Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıldönümünü kutladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, egemen bağımsızlığını ve kendi öz topraklarında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan coğrafi ve siyasi temellerini yarattığını vurguladı.

Kıbrıs meselesinin Türk milleti için vazgeçilmez bir milli dava olduğunun kaydedildiği açıklamada, Türk milletinin çıkarları ile adada Türk varlığının devamı, güvenliği ve geleceğinin milli davanın temelini oluşturduğu belirtildi.

20 Temmuz Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yeniden doğduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20 Temmuz Türk Barış Harekâtı milli davanın bir gereği olarak yerine getirilmiş ve bundan sonra Kıbrıs Türk halkı için yepyeni bir dönemi başlatmıştır. Bu dönemin çok önemli sonuçlarından biri Kıbrıs Adası’nın bir Yunan toprağı olmasını, Türk halkının ‘imha’ edilmesini önlemesi ve Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi şeklinde egemen iki devletli bir yapının oluşmasını sağlamış olmasıdır. Ada’da oluşan bu egemen iki devletli yapı ile Kıbrıs Türk halkının, yeniden doğduğu, özgürlüğe, can güvenliğine, Anavatanı Türkiye’nin geleceğini garantileyen siyasi coğrafyasını ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlamıştır.”

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının varlığının, güvenliğinin, Kıbrıs’ta istikrarlı sürdürülebilir bir barışın temel kilit taşı ve vazgeçilemeyecek kurucu unsuru olduğu vurgulanarak, "Bugün, Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutlarken bu gerçeği ve bağımsız egemen devletimizi yaşatma kararlılığımızı dünya kamuoyuna bir kez daha haykırıyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatına, Mücahitlerimize, Gazilerimize şükranlarımızı sunar Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz.” denildi.