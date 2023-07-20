Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümü olan Barış Ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun tarihinden bahsedilerek, Kıbrıs meselesinin Türk milleti için vazgeçilmez bir milli dava olduğu kaydedildi.

Milli davanın temelini Türk Milletinin ve Kıbrıs Türk halkının milli çıkarları, Kıbrıs’ta Türk varlığının devamı, güvenliği ve geleceğinin oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, “20 Temmuz Türk Barış Harekatı Milli Davanın bir gereği olarak yerine getirilmiş ve Kıbrıs Türk Halkı için yepyeni bir dönemi başlatmıştır” denildi. Bahse konu dönemin sonucu olarak adada iki devletli bir yapının oluştuğunun anlatıldığı açıklamada, “Eğer 20 Temmuz 1974 Türk Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta egemen, özgür, barış ve mutlak güven ortamında yaşayan Kıbrıs Türk halkı olmayacak ve uluslararası antlaşmalarla Türkiye’nin ada üzerinde elde ettiği hak ve statüleri kaybolacaktı” ifadeleri kullanıldı.

“Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs’ı bir Yunan toprağı yapma hedefinden vazgeçmemiş ve asla vazgeçmeyecektir” denilen açıklamada, bunun kanıtı olarak Akritas Planı gösterildi ve Türkiye, Garanti Antlaşması’nda öngörülen hak ve yetkilerini kullanarak Türk halkının soykırımını önlediği ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Adası’nda en akılcı, yaşayabilir ve sürdürülebilir bir uzlaşma, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın oluşturduğu temeller üzerinde, Kıbrıs gerçeklerine uygun devletlerarası uluslararası bir antlaşma ile sağlanabilir. Kıbrıs’ta iki egemen halk, bu iki halkın self-determinasyon haklarını kullanarak kurdukları iki bağımsız egemen devletin varlığı, Kıbrıs’ta ve bölgede var olan stratejik-jeopolitik dengeler Kıbrıs gerçeklerinin temel öğeleridir. Bu öğeler dolayısıyla Kıbrıs’ta görmezden gelinemeyecek ve yok sayılamayacak uzlaşma gerçeği iki egemen bağımsız devletin yan yana iyi komşuluk ve işbirliği içinde yaşamalarını sağlayacak tek seçenek, uluslararası antlaşmadır. Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatına, Mücahitlerimize, Gazilerimize şükranlarımızı sunar Şehitlerimize Allah’tan Rahmet dileriz” ifadelerine yer verildi.