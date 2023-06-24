Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin başkanlığına yeniden Derviş Yücetürk seçildi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, derneğin 18’inci Olağan Genel Kurul toplantısı bugün derneğin Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda yer aldı. Divan başkanlığına Nuri Erbaş, yazmanlıklara Erkan Beyazbayram ve Özen Koşucu getirildi.

Faaliyet ve mali raporların aklanmasından sonra derneğin yönetim kurulunun seçimine geçildi.

Derneğin başkanlığına Derviş Yücetürk oy birliğiyle yeniden seçilirken, asbaşkanlığına A. Raşit Kenan, sekreterliğine Erkan Beyazbayram, mali işler sorumluluğuna Fikri Gürpınar, halkla ilişkiler sorumluluğuna Nuri Erbaş, sosyal işler sorumluluğuna Kemal Kahvecioğlu ve basın yayın sorumluluğuna ise İbrahim Koşucu getirildi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Seyhan Genç ve Ali Güneş oldu.

Denetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Mehmet Vargın (başkan), Canan Göktaş ve Özlem Yılmaz (üye), Sultan Köfünyeli (yedek üye).

Disiplin Kurulu, Zehra Yücetürk (başkan), Özen Koşucu ve Leyla Kaya (üyeler) Aygül Barbın’dan (yedek üye) oluşurken, Spor ve Sosyal İşler Komitesi’nde ise Meltem Vargın (başkan); Erkay Yıldız, Serdar Naimoğlu, Mehmetali Basri ve Arda Bozat (faal üyeler) yer aldı.

TAK