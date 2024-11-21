Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, etkinlikte Kıbrıs Türk gençlerini Kültür Dairesi koordinasyonu ile Piyanist Eser Öktem, Ressam Suna Tokel ve Opera Sanatçıları Havva Özdemirağ ile Nejla Egemen temsil ediyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un bu yıl ilk kez düzenlediği Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamındaki I. Türk Dünyası Gençlik Forumu’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ile temsil ediliyor.

I. Türk Dünyası Gençlik Forumu, TÜRKSOY’un gençlere yönelik etkinliklerini artırma kararı almasının ardından hayata geçirdiği, Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamındaki ilk etkinlik olarak düzenlendi. Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türk Dünyasında Rol Model Başarılı Gençler Söyleşisi, Türk Dünyası Gençlerinin Ortak Ve Müstakil Meseleleri, Türk Dünyasında Diller ve Toplumdaki Rolleri, Türk Dünyasında Gençlerin Etnik-Kültürel Kimliği ve Milli Değer-Eğitimin Temeli başlıklı söyleşi ve paneller düzenleniyor.

-Öktem

KKTC’nin yanı sıra 20 ülkeden 250 gencin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamındaki Türk Dünyasındaki Rol Model Başarılı Gençler Söyleşisinde, Piyanist Eser Öktem, Kıbrıs Türk gençliğini temsilen katılan grubun lideri olarak bir konuşma yaptı.

Öktem, konuşmasında, Türk dünyası gençliğini bir çatı altında buluşturan, I. Türk Dünyası Gençlik Forumunda, Kıbrıs Türk gençliğini temsil etmekten gurur duyduklarını ifade ederek, KKTC Kültür Dairesi’ne teşekkür etti.

Sanat eğitimini, KKTC Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında burslu olarak tamamladığını ifade eden Öktem, tutku olmaksızın yeteneğin varlığının başarıya ulaşmakta yetersiz olduğuna vurgu yaptı.

Yeteneği, “başkalarının sizde gördüğü bir şey” olarak tanımlayan Öktem, tutkunun içte hissedilen bir şey olduğunu ifade ederek hitap ettiği gençlere tutku duyarak yapmak istedikleri alanda yeteneklerinin yetersiz olduğunu düşünseler dahi çalışarak başaracaklarına inanmaları ve çalışmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da, konuyla ilgili açıklamasında, TÜRKSOY’un farklı etkinlikler düzenleyerek Türk dünyasından gençleri bir araya getirmesini çok kıymetli bir çaba olarak nitelendirdi.

Zaimağaoğlu, başarılı gençlerin, farklı organizasyonlar kapsamında yurt dışında ülkeyi temsil etmesinin ve zengin kökleri olan kültürümüzün bayrağını daha ileriye taşımalarının ülkenin tanınması adına taşıdığı öneme dikkat çekti.

Zaimağaoğlu, başarılı gençlerin önünü açabilmek adına Kültür Dairesi olarak ellerinde bulunan tüm imkanları değerlendirip olanak yaratmak için çalıştıklarını kaydetti.