Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği gerçekleştirdiği genel kurulla yeni yönetimini belirledi. Başkanlığa oy birliği ile Hasan Sungur bir kez daha seçildi.

“Doğru Adımlarla Yola Devam” sloganı ile gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Genel Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği yasa önerisinin Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesi ile birlikte artık yasal bir statüye kavuştuklarını ve yıllardır verdikleri mücadelenin taçlandığını söyledi.

Artık bir meslek odası olarak tescillenen Emlakçılar Birliği’nin yasa tahtında kurulu bir birlik olduğunun altını çizen başkan Sungur” şimdi önümüzde önemli bir süreç var. Artık daha kurumsal ve kendi kabuğunun dışına çıkma sürecinin başlangıcındayız. İlk hedefimiz yurt dışında fuarlar hazırlamak ve bu fuarlarda hem güzel ülkemizi tanıtmak ve elimizdeki ürünleri dünya ölçeğinde pazarlamak olacak” dedi.

Sungur, “Burada yasa tahtında ilk seçimimizi yapıyoruz. Görüyorum ki üyelerimizin büyük bir kısmı burada ve birliğimize sahip çıkıyor. Bu gerçekten beni mutlu etti. Buraya katılıp oy vermeye gelen üyelerimize hem de seçilmek için aday olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birliğimizin sahiplenilmesi adına tarihi bir günü yaşıyoruz” dedi.

Yapılan oylama ile Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nin yeni yönetimi de belli oldu. Genel Başkanlığa oy birliği ile yeniden Hasan Sungur Seçilirken diğer kurullar şu şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu : Ediz Aygın, Elmas Anter, Muzaffer Çeliker, Mehmet Bozalanlar, Hasan Kırca, Ekrem Soyşen, Emine Leblebicioğlu, Yenal Tüzün, Yalçın Koçyğit, Ahmet Davman, Altan Özcihangir, Hüseyin Sadeghi

Denetleme Kurulu: Zekiye Davman, İdil Karavelioğlu, Sıbar Aybar

Onur Kurulu: Doğan Boransel, Ahmet Evren, Habibe Çetin, Bilge Kutay Çolak, İlkay Eminsel