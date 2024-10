Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), 30. yılı dolayısıyla Bedesten’de etkinlik düzenledi.

Bedesten’de gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, dernek yetkilileri, bağışçılar ve vakıf üyeleri katıldı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Vakıf Başkanı Umure Örs birer konuşma yaparak vakfın 30 yıldır eğitime olan katkısını vurguladı.

-“Örs: “Vakfımız, her geçen gün daha fazla öğrenciye ulaşıyor”

KTEV Başkanı Umure Örs, konuşmasında vakfın 30 yıllık yolculuğunda her yıl daha fazla öğrenciye burs sağlayarak eğitimlerine destek olduğunu belirtti. Vakfın başlangıçta yılda 10 öğrenciye burs sağladığını, bugün ise bu sayının 170’e ulaştığını aktaran Örs, burs sayısının artmasında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve diğer kuruluşların büyük desteğinin olduğunu ifade etti.

Örs, “Vakfımız, her geçen yıl daha fazla öğrenciye ulaşıyor. Özellikle Şampiyon Melekler'in son iki yılda 105 öğrenciye burs sağlaması bizler için çok değerli. Yıllardır destek veren tüm kuruluşlar sayesinde birçok başarılı gencimizin hayallerine ulaşmasına katkı sağlıyoruz,” dedi.

Örs, Vakfın faaliyetlerinin sadece öğrenci burslarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda eğitim altyapısına da katkılar sunduğunu belirtti.

KTEV’nin 30 yıl içinde üç okul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettiğini, derslik, laboratuvar ve kütüphane gibi tesisler oluşturduğunu söyleyen Örs, “Eğitim altyapısına yaptığımız bu katkılar, toplumun bize duyduğu güvenin bir yansımasıdır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için vakfın öz kaynaklarını eğitim yararına kullanıyoruz” dedi.

Örs, Vakfın öz kaynaklarının Doku Kitabevi, bağış çelenkleri ve kantin gelirleri gibi projelerle sürdürülebilirlik kazandığını ve bu kaynakların sürekli gelişimini hedeflediklerini söyledi.

KTEV Başkanı Umure Örs, Vakfın gelecekteki hedeflerine değinerek, “KTEV olarak, bu yolda sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Eğitime katkı sağlamak için toplumun güvenini kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan tüm bağışçılara ve sponsorlara teşekkür eden Örs, topluma verdikleri desteğin eğitim alanında daha büyük hedeflere ulaşmalarına imkan tanıyacağını belirtti.

-Destek veren kurumlara teşekkür plaketleri sunuldu

Etkinlikte, KTEV’e sağladıkları burs desteğiyle katkıda bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Creditwest Bank, Koop Bank, Türkiye İş Bankası A.Ş., Metgin Ltd., Tahir Topal, Cypri Cola Co. Ltd, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Gökhan Noyan Son Construction Ltd., Şevket Hançerli Tic. Ltd., Ank Co. Ltd., Pro Temizlik (Çağın Alganer), Mist Ticaret Ltd., Karakuş Gıda Ltd., Yüksel Ahmet Raşit Ltd. ve Lanor Ltd.’e teşekkür plaketi takdim edilerek katkılarının önemi vurgulandı.