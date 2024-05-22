Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, heyeti Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile görüşme gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu ve Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kürşat Derici ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme esnasında ülkede gerçekleşen ilaç ihracatı konuları, sağlıkta yaşanan sorunlar karşısında çözüm önerileri ve de kurumlar arasındaki iletişimin daha da güçlenerek sektöre katkı sağlamayı hedefleyen tüm çalışmalar ele alındı.