Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk arazilerinin ve hali arazilerin kira sözleşmelerine sahip olmayan kişiler tarafından tarımsal amaçlı kullanılmasıyla ilgili ortaya çıkan sorununun 2025’de çözümleneceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun konuyla alakalı (gazeteye) yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre İçişleri Bakanı Yoannu, 2025 yılında hektar başına verilecek sübvansiyon ile birlikte ilgili kira sözleşmesi olmayan ve Tarımsal Ödemeler Örgütü KOAP tarafından sübvanse edilmeye devam eden kişilerin kullanımında olan Kıbrıs Türk arazileri veya devlete ait hali arazilerle ortaya çıkan sorunların çözümleneceğini belirtti.

Yoannu, yasa dışı şekilde devlet ve Kıbrıs Türk malı arazi kullanılmasına devlet tarafından gösterilen 49 yıllık müsamahadan sonra bu duruma 2025’de bir son verileceğini ifade etti.

Yoannu, 1 Eylül 2024 tarihinden sonra ΚΟΑP’a sübvansiyon için yapılacak başvuruda Kullanım Lisansı/ Kira Sözleşmesi’nin ön koşul olarak sunulacağını ve ilgili belgelerin tamamlamasının isteneceğini söyledi.

Yoannu devlet/hali arazi kullanımı için de gerekli olan ön koşullardan da bahsetti.

Gazete haberinde ayrıca toplam 59 bin 541 dekar/dönüm 27 bin 598 devlet/hali arazisi için 6 bin 885 kişinin; toplam 166 bin 67 bin 938 dekar/dönüm Kıbrıs Türk malı arazisi için ise 6 bin 70 kişinin, ilgili programa başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Gazete ayrıca Sayıştaylık verilerine dayanarak 62 bin 830 Euro’ya kadar ulaşan Kıbrıs Türk toprağına sübvansiyon verildiğini belirtti.