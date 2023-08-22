Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Pile’deki Türklerin KKTC’ye direk ulaşımının Rum tarafınca engellenmek istediğini, BM Barış Gücü’nün de Rumlara yardımcı olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bayar, “BM Kıbrıs Barış Gücü işte budur. 59 yıldır Kıbrıs’ta Barışı sağlamakla görevli. BM Barış Gücü hangi barışı sağladı? Sadece Rum hükümetlerinin arzu ve isteklerini sağladı” ifadelerini kullandı.

Bayar, şu ifadelere yer verdi:

“Rumlar ordu kurarken, adaya Çek silahları, ağır silahlar, T34 tankları, Yunan birlikleri Yunan subayları, yığınak ve beton mevziler yapılırken, Türk köyleri yağmalanırken, katliamlar yapılırken sadece raporlar sunuldu. Rum ve Yunan birlikleri Erenköy’e saldırırken teslim olunmasını teklif eden, Grivas, Geçitkale ve Boğaziçi’ne saldırırken seyreden, Taşkent’te ‘teslim olun aksi takdirde sizi koruyamayız’ deyip köylüyü Rum’a teslim eden bu Barış Gücü değil miydi? Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamları olurken nerede idi? Şimdi ‘ara bölgeyi savunmak görevimizdir’ diyen Barış Gücü görüyoruz. Bu kadar yıl nerde idi ?”

Kıbrıs’ta şuanda bir karma köy bulunduğunu onun da Pile olduğunu söyleyen Bayar, “Buradaki Türklerin KKTC’ye direk ulaşımı Rum tarafınca engellenmek isteniyor. Barış Gücü de Rum’a yardımcı oluyor bu güne kadar Türklere yöneltilen her türlü saldırı ve rezalete tepki göstermeyen BM hareket ve şiddete geçiyor. Daha da önemlisi İngiltere, Fransa ve Amerika Rum’dan yana tavır alıyor. Sonra da tek çözümün federal çözüm olduğunu savunuyorlar” ifadelerini kullandı.

Bayar, devletten vazgeçmenin Rum’a yama olmak demek olduğunu söyleyerek, “Emperyalizm de bunu istiyor” dedi.

