Belediyeden yapılan açıklamaya göre, RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alan, Gary McNair tarafından yazılıp Cansu Aybaş tarafından çevrilen oyunu Güray Dinçol yönetti.

Tek kişilik oyunda İbrahim Ersoylu performansı ile oyun sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına Aliye Ummanel, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Müdürü Dilber Koç’a teşekkür plaketi takdim etti.

Sırada Antigolos Tiyatrosu’nun Red Peter oyunu var

Festival, 23 Haziran Cuma akşamı Antigolos Tiyatrosu’nun Red Peter oyunu ile devam edecek. Oyun RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alacak ve saat 20.30’da başlayacak. Festival biletleri online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.

Ana sponsorluğunu Pro Temizlik’in yaptığı festivalin konaklama sponsorluğunu Grand Pasha Nicosia, salon sponsorluğunu Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsorluğunu Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi ve ulaşım sponsorluğunu Northern Travel Limited yapıyor.