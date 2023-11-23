Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 21’inci kuruluş yıl dönümü kutluyor.

KSP’den, partinin 21’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, “2002 yılında kurulan Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin 21. yıl dönümünü büyük bir kapitalist-emperyalist krizin eşiğinde kutluyoruz” denilerek, partinin dünyada yaşanan krizlerin çözümü için “anti-emperyalist birleşik cephe mücadelesini” sürdürdüğü ifade edildi.

Mesajda, “Dünyada yaşanan savaşların insanlığı ve doğayı yok etmeye artarak devam ettiğine ve bugün dünyada şiddetin, emperyalist savaşlarla insanlığı, kadın çocuk, sivil ayrımı yapmadan, sokaklarda yaşamaya, yurdundan kovulmaya ve hem göç yollarında hem de atılan kimyasallarla kalıcı hasarlara ve ölüme mahkûm ettiğine” işaret edildi.

“Dünyada, kadına, çocuklara, emek güçlerine uygulanan her türlü şiddet derhal sona erdirilmelidir” çağrısı yapılan mesajda, “Savaşların son bulması için, hem ülkemiz hem de dünya halklarının, yaşanabilir bir dünyada sağlıklı kalabilmesi için sömürüye ve emperyalist savaşlara karşı mücadele bayrağını hep birlikte yükseltmeliyiz” ifadelerine de yer verildi.