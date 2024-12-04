Kıbrıs sorununda herhangi bir gelişme yaşanmasının, yeni sınır kapılarının açılmasına ilişkin anlaşmadan geçtiği iddia edildi.

Politis gazetesi, “Beşli Görüşme Sınır Kapılarından Geçiyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununda beşli görüşmenin gerçekleştirilmesinin, yeni sınır kapılarının açılmasına yönelik anlaşmadan geçtiğinin görüldüğünü iddia etti.

Gazete, sınır kapıları konusunda sarf edilen çabalara ve New York’ta gerçekleştirilen Guterres-Tatar-Hristodulidis arasındaki görüşmeden bu yana iki ay geçmesine karşın herhangi bir gelişmenin yaşanmadığına da dikkat çekti.

Habere göre diplomatik bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, muhtemel yeni geçiş kapılarının açılmasının önemli bir momentuma sahip olacağını aynı zamanda Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş görüşmenin de kilidini açacağını savundu.

Aynı kaynak, planlama ve sınır kapılarıyla ilgili bir anlaşmanın BM Genel Sekreteri’nin elini rahatlatacağını, Gutteres’in buna dayanarak Kıbrıs sorunundaki genişletilmiş görüşmeyi ileriye götüreceğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca, iki liderin, sınır kapılarına ilişkin olarak bir araya gelmesi çabalarının sonuç vermediğini, bunun öncesinde iki tarafın müzakerecileri arasında anlaşmaya varılması gerektiğini savundu.

Habere göre aynı kaynak, iki liderin görüşmesinin, açılacak geçiş noktaları konusunda müzakerecilerin varacağı anlaşmanın teyit edilmesi niteliğine sahip olacağını da ifade etti.

Gazete, şu ana kadarki verilere dayanarak Kıbrıs Türk tarafının Haspolat (Mia Milia) sınır kapısının açılmasını istediğini, Kıbrıs Rum tarafının da buna eş zamanlı olarak ya Erenköy ya da “Piroi” (Gaziler) kapılarının açılmasını önererek, Haspolat’ın açılması konusunda olumlu gözüktüğünü belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, iki liderin sınır kapıları ve beşli görüşme tarihleri ​​konusunda ise henüz bir netliğin bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ocak ayında beşli görüşmeyle ilişkili açıklamasını da yorumlayan Kombos, kendisinin bunu teyit etme konumunda olmadığını, çünkü böyle bir bilginin de bulunmadığını ifade etti.

Kombos açıklaması çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gayriresmi yemek sonrasında BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektuba atıfta bulunarak görüşmelere hazır olduğunu dile getirdiğini anımsattı.

-Miçotakis-Starmer görüşmesi

Öte yandan Haravgi gazetesi, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşmeye de yer verdi.

Habere göre Londra’da bir araya gelen ve yaklaşık 35 dakika süren Miçotakis ve Starmer arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkilerin yanı sıra Parthenon heykellerinin Yunanistan’a iade edilmesi konuları ele alındı.

Miçotakis, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, geçtiğimiz ekim ayındaki gayriresmi yemek konusundaki memnuniyeti dile getirirken Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin bir an evvel başlaması temennisinde de bulundu.