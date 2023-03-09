Savaşan: “Hedefimiz sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 50, istihdamda yüzde 20 artış”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB Berlin) fuarına katıldı.

Savaşan, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin uluslararası platformdaki faaliyetleri ve Health North Cyprus markasıyla yeni oluşturulan dijital platform sayesinde, Kuzey Kıbrıs’ın 2023 yılında sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 50, istihdamda ise yüzde 20 artış elde etmesini hedeflediklerini söyledi.

Kıbrıs Sağlık Konseyi’nden verildin bilgiye göre, Covid-19 salgını nedeniyle son üç yıldır yüz yüze yapılamayan ITB Berlin’e, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, bu yıl özel bir alanda kurulan Sağlık ve Medikal Turizm bölümünde Kuzey Kıbrıs’ı temsil ederek üyelerinin sunduğu medikal hizmetleri tanıttı.

Sağlık turizminin genel küresel turizm harcamaları içinde payının attığına dikkat çeken Savaşan, önümüzdeki on yılda yüzde 25 büyüyerek milyarlarca dolarlık hacme sahip olacağı hesaplanan bu büyük endüstriden, Kuzey Kıbrıs’ın da önemli bir pay alması için çalıştıklarını söyledi.

ITB Berlin temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TC Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, KKTC Berlin Temsilcisi Büyükelçi Beniz Uluer Kaymak, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya yanı sıra 20’den fazla ülke temsilcisi ve pek çok basın mensubu ile bir araya geldiğini belirten Savaşan, “Berlin’de yaptığımız görüşmelerde bir araya geldiğimiz ülke temsilcileri ve paydaşlarımıza bekleme süresi olmaksızın, ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve güncel bilgi kullanan uzman hekimler eliyle, uygun koşullarda, konforlu hastane ve kliniklerde, turistik zenginlikler birleştirilerek sunulan sağlık hizmetlerimizi tanıttık. Kurduğumuz bağlantılar ve yaptığımız yeni anlaşmalar sayesinde Kuzey Kıbrıs’a 2023 yılında başta Almanya’dan olmak üzere daha fazla ülkeden sağlık turisti geleceğini ön görüyoruz” dedi.

Savaşan, 2 yıldan bu yana üzerinde çalışılan ve KKTC Turizm Bakanlığı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin akredite ettiği sağlık turizmi platformu Health North Cyprus’un (www.healthcyp.com ) Nisan ayından itibaren 10 ülkede tüp bebek, saç ekimi, diş ve fizik tedavi gibi seçili alanlarda dijital pazarlama faaliyetlerine başlayacağına dikkat çekti.