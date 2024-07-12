Avukat-Yazar Arif Tahir Erişen’in yazdığı, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yayımını üstlendiği, “Kıbrıs Probleminin Hakiki Gerçekleri” adlı kitap Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde okurla buluşuyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında Arif Tahir Erişen tarafından yazılan bir makale ile başlayan ve Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelere göre, eklemelerle devam eden süreç, sekizinci güncellemenin sonrasında Girne Amerikan Üniversitesi tarafından kitap haline dönüştürüldü.

Kitabın editörlüğünü yapan GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Yurtsever, eserin, akademik literatüre katkı yapması, aydınlatıcı olması, objektif yaklaşımı ile yabancı misyon veya kişilerin de Kıbrıs Sorunu sürecini daha doğru anlamalarına katkı koymasını temenni etti.

Eserin, Kıbrıs sorununu objektif bir bakış açısı ile ele aldığını ifade eden Yurtsever, “Soruna ilişkin yorum yapmaktan ziyade, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği kararları ile ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Anayasası’ndan yola çıkarak, 3 Mayıs 2023 tarihine kadar olan gelişmelerde neler yaşandığını anlatmaktadır” dedi.