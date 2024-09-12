Kıbrıs Otizm Derneği, yarın saat 15.00'te KTAMS'ta sempozyum düzenleyecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, alanında uzman Profesör Dr. Blythe Corbett tarafından gerçekleştirilecek sempozyumda otizm spektrum bozukluğu üzerine önemli konular ele alınacak.

Seminerde ele alınacak konular şöyle;

-Okul ve Ev için Kanıta Dayalı Müdahaleler: Müdahalelerin nasıl belirleneceği, öğretmenler ve ebeveynler için temel stratejilerin gözden geçirilmesi.

-Otizmle İlgili Göz Ardı Edilen Kritik Alanlar: Kadınlar, ergenlik ve ruh sağlığı.

Dr. Blythe Corbett'in Kısa Biyografisi:

Dr. Blythe Corbett, Vanderbilt Üniversitesi'nde psikoloji profesörüdür ve otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde sosyal yeterliliği ve stresi daha iyi anlamaya ve tedavi etmeye odaklanan bir çeviri araştırma programı olan Sosyal Duygusal Nörobilim Endokrinoloji (SENSE) laboratuvarının direktörüdür. Dr. Corbett, önde gelen akademik dergilerde 70'in üzerinde orijinal hakemli makale yayınlamıştır.

Araştırmaları, 2005 yılından bu yana Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından sürekli olarak finanse edilmekte olup, bu çalışmalar arasında randomize klinik deneyler ve pubertal gelişimin otizmli ve tipik gelişim gösteren gençlerde stres, fizyolojik uyarılma ve sosyal işlevsellik üzerindeki etkisini inceleyen gelişimsel çalışmalar yer almaktadır.