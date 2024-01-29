Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Derneği (CPDC), Güney Kıbrıs’taki

Barış İçin Kararlılık Derneği (Apofasi Irinis) ile birlikte ortak bir mektup yayımladı.

Açıklamada, iki derneğin, eski müzakereciler, müzakere ekiplerinin üyeleri, parti liderleri ve temsilcileri de dahil olmak üzere hem resmi hem de sivil toplumdan çeşitli paydaşlarla iş birliği yaptıkları ve Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi olarak atanması vesilesiyle ortak bir mektup yazdıkları kaydedildi.

Mektupta, Kıbrıs'ta müzakere sürecinin eksikliğinden endişe duyulduğu kaydedildi. “Çözüm, her iki toplumun meşru kaygılarını ve arzularını dikkate almalı; siyasi eşitlik, güvenlik ve karşılıklı saygının yanı sıra Avrupa Birliği içindeki ortak geleceklerini de teminat altına almalıdır” denilen mektupta, kapsamlı müzakerelerin Crans Montana'da sonlandırıldığı noktadan yeniden başlatılması gerektiği savunuldu.

Bununla birlikte bu sefer farklı bir yol izlenmesi gerektiğine belirtildi ve “Müzakereler aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı olacak şekilde yeniden başlamalı, olası çıkmazların çözümü için taraflarca üzerinde mutabık kalınan bir mekanizma olmalı ve bu şekilde her iki toplumun ayrı ayrı ve eş zamanlı referandumlarda onayına sunulacak kapsamlı bir çözüm anlaşmasına varılmalıdır. Statüko kabul edilemez ve sürdürülemez olduğundan, statükonun devamı olası sonuçlar arasında yer almamalıdır. Yeni bir başarısızlığın sonuçları her iki tarafa da açıkça belirtilmelidir” denildi.

Mektupta, liderler, uluslararası toplumu ve tüm paydaşlar, kalıcı bir çözüm bulunması için aciliyet duygusuyla hareket etmeye çağrıldı.