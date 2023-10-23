Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle KAÜ Konferans Salonunda “Trafik Kazalarını Önleme Semineri” düzenlendi.

KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanına yönelik gerçekleştirilen seminerde, Kuzey Kıbrıs'taki ölümlü trafik kazaları ve alınması gereken önlemler ele alındı. Özellikle son yıllarda KKTC'de ölümlü trafik kazlarının artması ile ilgili alınması gereken önlemler konusunda çeşitli bilgiler verildi.

TKÖD Eğitmeni Meryem Kayral, Kuzey Kıbrıs'ta trafiğin işleyişi, genel trafik güvenliği ve son dönemlerde özellikle ölümle sonuçlanan trafik kazalarının önüne nasıl geçileceğine dair bilgiler verdi.

Seminerde, Kuzey Kıbrıs'taki ölümlü trafik kazaları ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan trafik kazaları ile ilgili özellikle gençleri bilinçlendirmenin yanı sıra, trafik kurallarıyla ilgili caydırıcı önlemlerin de alınması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin bu yöndeki çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini belirterek, derneğin çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Keçeci bu tür farkındalık yaratacak etkinliklerin özellikle üniversite öğrencileri için önemini yineleyerek, Trafik Kazalarını Önleme Derneği üyelerine teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. Merve Akgül ise, trafik kazalarının nedenleri arasında özellikle dikkatsizlik ve hız konusunun öne çıktığına dikkat çekerek, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile gerçekleştirilen seminerin farkındalık yaratma açısından son derece faydalı olduğunu belirtti. Akgül, KAÜ Öğrenci Dekanlığı’nın bu tür farkındalık yaratan ve toplum sağlığı ile güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili seminerler düzenlemeye devam edeceğini vurguladı.

“Trafik Kazalarını Önleme” konulu seminer, KAÜ Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. Merve Akgül’ün, KTÖD Eğitmeni Meryem Kayral’a teşekkür sertifikasını takdim etmesinin ardından son buldu.