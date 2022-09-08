Levent Özadam - Mesaj Kutusu
El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer önceki gün çok önemli bir açıklama yaptı ama sütü kapalı olduğu için çok da ses getirmedi…
Ama yeni görevine başarılı bir şekilde başladığı kesin!
Anladığımız kadarıyla kurumda önümüzdeki süreçte ciddi bir hesaplaşma dönemi başlıyor…
Aslında çoktan yapılmalıydı!
Eski yönetim biraz taraflı olunca kurum gün geçtikçe batma noktasına doğru gitti…
Çünkü hesap sormadı aksine yanlı davrandı!
Bu arada eski karar defterinin kayıp olması da hala gizemini koruyor…
Konu tabi ki müdürlük görevine vekaleten ataman yeni müdür olayı!
Hakkında Sayıştay raporu olup belli suçlara karıştığı iddia edilen bir kişi nasıl olur da yeniden aynı görevine atanır…
Zira suçlama hayli büyük kurumdan yıllardır iş alan bir şirket sahte evrak düzenlemek ve haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor!
Şirket patronlarının davası da devam ediyor…
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Biz zannederdik ki bu şirket kurumdan elini ayağını çekti…
Meğerse öyle değilmiş!
Aksine halen kurum içinde cirit atıyor…
Yeni müdürü belirleyecek kadar da çok güçlü!
Onun içindir yeni atama etik kuralların dışında yasal da değildir…
Hiç gecikmeden de görevinden alınmalıdır!
Bu atama ile sadece ilgili değil tüm sivil toplum örgütleri birlikte hareket etmek zorundadır…
Eğer yeni müdür görevden alınmazsa kurumda yeni yolsuzluklar, hortumlamalar ve her türlü ahlaksız kararlar üretilmeye devam edecektir!
Ülkenin bağımsız organları da devreye girip bu atamanın geri çekilmesi için hükümete gerekli uyarıları yaparak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek gibi görevleri oluşmuştur…
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Faiz Sucuoğlu çoğunun beklentisini yerine gererek genel başkanlık görevini bıraktı…
Şimdi bir sürü söylenti var ardından…
Pazar günkü trafik kazası iddiaları ayyuka çıktı!
Sucuoğlu yok öyle bir şey derken millet bunu kaale bile almıyor…
Dün öğrendiğimiz başka bir neden de Sucuoğlu’nu istifasında etken olmuş!
Bunun adı da tamamen vefasızlık olarak tanımlanıyor…
Sucuoğlu’nun son günlerde yalnız bırakılması!
Yola çıktığında yanında gibi görünenlerin sonrasında yanından kaçışları…
Düzenlediği son parti meclisi toplantısında bile bunu hissettirmişler kendisine!
Siyasette böyle şeyler normaldir, çünkü partili genelde güçten yanadır…
Bu da insanı fazlasıyla yaralar!
Sucuoğlu her ne kadar hataları olduysa da son kararı yerinde ve doğrudur…
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Başbakan Ünal Üstel’e genel başkanlık makamı da hayırlı olsun…
Pazar günü tek adaylı bir kurultay yapıp genel başkanlık makamını da devralacak!
Şimdi çok daha zorlu bir sürecin başlangıcındadır…
O zaman yazının başına dönüm Kıb-Tek konusuna değinelim…
Bir zamanlar vergi rekortmeni olan kurum yapılan okkalı elektrik zamlarına rağmen batma noktasındadır!
Bunun sorumlusu yanlış yönetimler ve tabi ki siyasilerdir…
Şu anda Kıb-Tek Başbakanlığın altında olduğuna göre et de bıçak da Üstel’in elinde olacaktır!
Önce Kıb-Tek için Başbakanlık Denetleme Kurumu’nun hazırladığı soruşturma raporu…
O raporda çok kişinin adı geçiyor buna siyasiler de dahil!
Ve tabi ki kuruma vekaleten atanan son müdür arkadaş…
Başbakan yeni dönemde iyi bir başlangıç yaparsa onun için iyi bir fırsat olabilir!
Şunu da asla unutmasın;
Kötü gidişatı tersine çevirmek isterse suçlu olanı korumayacak aksine kelle alacak…
Hepsinin de yargılanmasını sağlayacak!
Tabi ki bunların hepsi cesaret ister dirayet ister…
Kendisinin de partisinin de hatta bu ülkenin de büyük değişimler yaratacak bir operasyona çok ihtiyacı var!
Oturup düşünsün ve kararını versin…
MESAJ KUTUSU
Sayın Dalman AYDIN, Kıb-Tek müdür vekilliğiniz hayırlı olsun demek isterdik ancak çok büyük ihtimalle hayırlı omlaşacak gibi gözüküyor. Sizi o makama atanmanızı sağlayan perde gerisindeki kişilerin yakın bir zamanda deşifre edileceğini duyduk şimdiden önleminizi almanız daha hayırlı olacak…
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Sayın Ersan SANER, ne hikmetse artık polisteki sizin davanın bugünlerde hayli hızlanacağı ve konunun yargıya taşınacağını duyduk anlaşılan meraklı bekleyiş de böylelikle son bulacak gibi gözüküyor, bu sıralar radarları tam kapasite çalıştırmanız öneriliyor…
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Sayın Erdal ÖZCENK, önceki akşam adaylıkta rakiplerinizden birisi olan Cem Dana ile birlikte siyasi kulis yaparken gözlemlenmişsiniz. Her hangi bir uzlaşmaya vardınız mı yoksa centilmenlik görüşmesi mi oldu? Bu arada anketlerde listede hızla yükseldiğiniz de söylenmeye başladı…
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Sayın Hasan TAÇOY, geçen ay içinde İskele’de ölümle sonuçlanan iş kazasında soruşturmanın hangi aşamada olduğu konusunda meraklı sorular gelmeye başladı. Umarız işletme sahibi partili olduğu için bu dosya kapatılmaya çalışılmaz. Eminiz ki bu konuda hassasiyetinizi göstereceksinizdir…
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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, nedendir bilinmez ama bazı mekanlarda LTB adaylığınız için partinizde önünüzün kesildiği yönünde yorumlar yapılmaya başlandığını biliyor muydunuz? Demek ki bu seçimleri kazanmanız şart oldu zira sonrası fazlasıyla kafa karıştırıcı olacak…
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Sayın Nahit ÖNCÜ, yakın bir zamanda UBP G.Mağusa ilçe başkanlığınıza kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Yerel seçim sonuçları bu konuda belirleyici olacak ve sizin için de tüm kapılar açılacak gibi görülüyor, hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
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Sayın Çağlayan CESURER, Kıb-Tek’de müdür değişimi konusunda yaptığınız açıklama sanki de biraz eksik kaldı gibi geldi bize. Perde gerisinde kurumu yönetenleri hatta atamaları sağlayanları da isimleriyle deşifre edebilirseniz iyi bir kamu görev yapmış olacaksınız…
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Sayın Ersin TATAR, Ankara’da Fuat Oktay’ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yapmanız Ankara ile ilişkilerin eskisine göre hayli düzeldiği yönünde yorumlanmaya başladı. Bu arada sizin de pek yakında kızınızı evlendirmek için yoğun bir döneme gireceğiniz söyleniyor, hadi bakalım hayırlısı, artık sırada torun sahibi olmak var değil mi?
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Sayın Serdar DENKTAŞ, son günlerde ekranlarda fazlasıyla görülmeniz siyasette yeni bir hamle yapacağınız algısı yaratmaya başladı. Önümüzdeki günlerde sürpriz açıklamalar yapmanız bekleniyor, şu anda ülkenin tecrübenize fazlasıyla ihtiyacı var hayırlara vesile olsun…
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Sayın Hüda HÜDAVERDİ, koordinatörü olduğunuz okulun son dakika mekan değişikliği hem öğrencileri hem de velileri çileden çıkardı. Kendilerine bir özür borcunuz olduğu konusunda mesajlarınız geliyor, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, UBP Genel Sekreteri olarak alınan bazı kararlarda hukukçu olarak daha fazla hassasiyet göstermeniz gerektiği ve yasaları partinize empoze etmeniz isteniyor. Ülkenin en köklü partisi böyle acemice hatalar yapmamalıydı…
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Sayın Akay CEMAL, pek kıymetli kardeşinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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