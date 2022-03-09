Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ey ahali duydunuz mu daha zamlı faturaları ödemedik, merakla bekliyoruz ama ay sonu elektriğe bir zam daha geliyormuş…
Çünkü böyle bir karar alındı!
Dünya petrol fiyatları yükseldikçe biz de burada ceremesini ödeyeceğiz…
Ama devlet her zaman olduğu gibi elini taşın altına koymayacak!
Hoş ortada devlet mi var diye sorarsanız haklısınız…
Onlar her zaman olduğu gibi diyecekler ki, yapabileceğimiz çok bir şey yok!
Bunun faturasını da vatandaş ödesin…
Ödesin de nasıl ödeyecek?
İşte devlet burada ortaya çıkar…
Dünyadaki şartlar ne olursa olsun vatandaşını bunlar altında ezdirmez!
Bulur buluşturur kendi katkısını da koyar…
Ama bu işler hep siyasete kurban gitti!
Seçim var diye zam yapmaktan kaçındılar…
Borçlar ve zarar büyüdükçe büyüdü!
Haliyle yatırım da yapılmayınca, şimdi zamlar insaf ötesi yapılmaya başlandı…
Zaten diyorlar ki;
Bizi ilgilendirmez, her ay zam yapma hakkımız var, zamlı alırsak faturaları da zamlı yaparız…
Nasıl bir devlet anlayışı ama!
…
Bu ülkeye şimdiye kadar solar enerji konusunda yatırım yapmak için bir çok uluslar arası işletme geldi…
Çünkü ülke güneş enerjisi için mükemmel bir coğrafyaya sahip!
Her dönem hepsi de geri gönderildi…
Ama rant öyle büyük ki siyaset her defasında bunu görmezlikten geldi!
Bu ülkede siyasetçi ve iş insanı öyle birbirine kenetlenmiş ki birkaç olumlu adım atılsa bile güçler hemen devreye gidiyor…
Haliyle siyasilerin büyük oranda sponsörleri iş insanları olunca da eski sistemde devam ediliyor!
Zamlar da kaçınılmaz oluyor…
Geçmiş hükümet döneminde spot piyasadan ki bunu bütün dünya ülkeleri uyguluyor ve fiyatlar neredeyse yarı yarıya, bizde yapılınca ortalık toz duman oluyor!
Neymiş çevre kirliliği yaratıyormuş…
MİK yasalarına göre de aykırıymış!
Değiştirtir o zaman bu yasayı…
Kurum bu kadar zarara uğramasın, ardından da acımasız zamlar yapılmasın!
Ne ilginçtir ama, yapılan son fahiş zamlara tepki çok olmazken eski ilgili bakan hala yargıya verilsin diye propaganda yapılıyor…
…
Kub-Tek’i siyasiler ve rant yiyici bir takım iş insanlarının batırdığı doğrudur…
Bir önlem alınmadıkça da böyle gelmiş böyle gidecektir!
Ancak sendikaya ne demeli?
Dolayısıyla kurum çalışanlarına…
Hatırlarsanız yıllar önce kurum çalışanları elektrik faturası ödemez, bundan muaf tutulurdu!
Kamuoyu tepki verince bu kural değiştirildi, çalışanlara elektrik katkı ücretleri ödenmeye başlandı…
Biliyor musunuz 685 kurum çalışanı ne kadar katkı payı alıyorlar?
Kelle başına 2 bin 600 Türk Lirası…
Sokakta, direğin tepesinde, karda kışta çalışana sözümüz yok ama!
Kurumda masa başı oturanlar da öyle…
Dünyanın hiçbir yerinde olmayan kurallar bizde gelenek haline getirilmiş!
Dahası da var;
Kurum çalışanları emekli olunca da kendileri için özel şartlar yapılmış…
Örneğin adam 25 yıl kurumda çalışmış, emekli olunca 25 çarp 2 bin 600 TL de emekli ikramiyesi ödeniyor kendilerine!
Neymiş efendim?
Demek ki kurumu sadece siyaset ve bir takım rantçı iş insanları değil sendika ve çalışanlar da rant kapısı haline getirmiş…
Tabi ki özelleştirme filan dendi mi ayağa kalkarlar!
Böyle gelmiş böyle gider mantığı devam ederse de kimi keyif sürerken kimi de zamlar altında ezilmeye devam edecek…
MESAJ KUTUSU
Sayın Sunat ATUN, belediyelerin bir çoğu devlet katkı payı kendilerine ödenmediği için maaşları ödeyemediler. Konuyu gündeminizin birinci sırasına almanız ve daha fazla gecikmeden maaşların ödenmesini sağlamanız isteniyor.
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Sayın Ünal ÜSTEL, devlet hastanesindeki bazı hekimlerin vatandaşlıklar için alınan sağlık raporlarını imzalamayıp bir nevi eylem yaptıklarını biliyor muydunuz? Böyle bir yasal hakları var mı, konuyu masaya yatırmakta yarar görüyoruz!
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Sayın Zorlu TÖRE, bundan böyle bütün gözler sizin üzerinizde olacak, en küçük imla hatanız bile neredeyse vatan hainliği sayılacak gibi gözüküyor. Bu arada özel kalem müdürlüğü için adayların sayısı her geçen gün artıyormuş, Allah kolaylıklar versin artık…
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Sayın Dursun OĞUZ, Türkiye 20 yıldan beridir yaptığı hatadan geri adım atıp tarım konusunda radikal kararlar almaya hazırlanıyormuş. Tüketen değil de üreten toplum için bizim için de iyi bir fırsat olabilir değil mi?
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Sayın Şirin ZAİMAĞAOĞLU, genel seçimlerde hayli yüksek oy alınca karşılığında Kültür Dairesi müdürlüğü olarak onurlandırılacağınızı memnuniyetle duyduk. Zira umarız bundan böyle kadınlarımız atamalarda çok daha ön planda tutulur…
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, Kalkınma Bankası yönetim kurulu başkanlığında diğer adaylara göre şansınızın bir hayli fazla olduğu konuşulmaya başlandı. Parti tabanından da büyük desteğiniz var hayırlı olacaksa da olsun deriz…
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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, siyasi kulislerde olası bir köklü kabine değişikliğinde listede olacağınız konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Bu arada bölgenizden de büyük desteğiniz var bunu da bir yerlere not etmek gerek değil mi?
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Sayın Ercan TURHAN, seçimlere katıldığınız için işinizden oldunuz ama şimdi restoran işine girerek yeni bir sektörde kendini göstermek için yoğun çaba sarf ettiğiniz gözleniyormuş. İş bilenin kılıç kuşananın sözü tam da sizin için söylenmiş sanki değil mi? Hayırlı işler bol kazançlar dileriz…
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Sayın Cem DANA, yerel seçimler için hem teşkilatı hem de özel ekipleri kurarak kulis çalışmalarına herkesten önce başladığınız konuşuluyor. Bakalım bu işler tepeden inme mi olacak yokta parti içi demokrasi mi işleyecek, hep birlikte göreceğiz artık…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, partinizin bazı ilçe örgütleri atamalar konusunda bir takım yazışmalarla bölge dengelerinin korunması için uyarılarda bulunmaya başlamışlar diye duyduk. Seçim yapmakta zorlanacaksınız ama tabanı dinlemekte yarar görüyoruz…
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