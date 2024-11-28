Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Teknecik Elektrik Santrali’nde yüksek gerilim hattının kopması sonucu oluşan arıza nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını ancak yedek iletim hattının devreye alınmasıyla peyderpey elektrik verilmeye başlandığını açıkladı.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kısa süre içerisinde tüm bölgelere enerji tamamıyla sağlanacaktır. Meydana gelen arıza ile de ilgili çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

Yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak özellikle sosyal medyada yer alan "enerji üretimi için yeterli yakıt olmadığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı da ifade edilen açıklamada, kurumun iki aylık yakıt stoğu bulunduğu da vurgulandı.