Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Başbakan Ünal Üstel’in elinde tarihi bir fırsat var şimdi…
Çünkü Kıb-Tek için görevlendirdiği Başbakanlık Denetleme Kurumu gerekli soruşturmayı yapıp ortaya çıkan raporu Başbakan’a sundu!
20 Temmuz etkinlikleri ve gelen misafirler nedeniyle inceleme fırsatı buldu mu bilemeyiz ama eminiz de bugünden itibaren dosyayı eline alıp okuduktan sonra gözleri fal taşı gibi açılacaktır…
Biz de raporun tamamını okumadık ama en azından bazı bilgilere ulaştık!
Anında şu sorular geldi aklımıza;
Bu rapor öncelikle yargıya taşınacak mı, ne zaman?
Yargı sonrası kimler hapis girecek?
Burada siyasilerden, yönetim kurulu üyelerinden ve tabi ki bir takım iş insanlarından bahsediyoruz…
Ve ayrıca komisyon alan aracılardan!
Zira anladığımız kadarıyla Kıb-Tek yönetim kurulunun son 3 dönem yönetim kurulu üyeliğini yapan çok sayıda kişinin adı da bu raporda anılıyor…
Ama tabi ki en önemlisi de raporun yargıya taşınıp taşınmayacağı konusudur!
…
Başbakan Üstel, ülke şartları çok kötü olduğu bir dönemde bu makama geldi…
Hazine boştu, Türkiye kaynakları da yeterli değildi!
Dövizin uçmasıyla, Türk Lirası ciddi oranda değer kaybetti ve hayat pahalılığının da körükleyicisi oldu…
Bunun yanında devlete ve siyasete olan güven de düştükçe düştü!
Belki çok da yakın bir zamanda ekonomik istikrar sağlanamayacak, ülkede yaşanacak olan sıkıntılar devam edecektir ama en azından siyasete ve tabi ki devlete güvenin geri gelmesi için bu rapor hayati önem taşımaktadır…
Bu süreç onun için Başbakan Üstel için önemlidir, siyasi gayleleri bir tarafa bırakıp hazırlanan raporu ivedi bir şekilde yargıya taşıyabilirse şeffaflık ve temiz toplumun da önü açılacaktır!
Hem de isim, siyasi parti kim olursa olsun…
Ortada devleti hortumlama ve yolsuzluk vardır!
Birileri oturdukları makamları devlet için değil kendileri için kullanmış ve yanlış kararların altına imza atmıştır…
Bunun da bir bedeli vardır ve kim olursa olsun hesabını vermelidir!
Hapis yatacaksalar da yatacaklardır…
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Şu anda bize gelen 5 sorudan 4’ü şu;
Üstel, Atun’u görevden alabilecek mi?
İnanın ki bu konuda bahse girenler bile var…
Biz de sorunun tarzına göre cevabımızı şöyle veriyoruz;
20 Temmuz etkinlikler bir geçsin, büyük ihtimalle alacaktır…
Bu konuda çok bir bildiğimiz yok ama en azından şunu biliyoruz ki, Atun’un müsteşarını ve müdürünü görevden alan Üstel, bakanı görevden alacaktır!
Ya da almak zorundadır…
Zira Başbakan uyuşmadığı bir bakanı çeşitli nedenlerden dolayı görevden alamıyorsa o makam sorgulanır hale gelir!
Onun içindir Üstel bu konuyu uzatmaya bırakmamalı ve kesin kararını verip kamuoyuna açıklamalıdır…
Hele de UBP MYK’sının bu konuda kararı varken!
Korkunun da ecele faydası yoktur…
Zaten bir ülke başbakanı kabinesini bile kendi iradesiyle belirleyemiyorsa o makamda kalmasının hiçbir anlamı yoktur!
Bu konudaki tartışmalar uzadıkça, kararsızlık hakim oldukça, bunun da kimseye faydası olmaz ve fatura yine toplumun ensesinde patlar…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, talimat verdiğiniz Başbakanlık Denetleme Kurumu Kıb-Tek yolsuzluk dosyasını hazırlayıp size sundu ve şu anda masanızın üstünde duruyor. Bize gelen ilk bilgilere göre de onlarca kişi eğer konu yargıya yansıdığı taktirde hapis cezası alacak. Umarız bedeli ne olursa olsun cesur bir kararla olması gerekeni yaparsınız…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, yıllarca dost olduğunuz sendikacı bir arkadaş ile ipleri kopardığınızı üzüntü ile öğrendik. Oysa onun söyledikleri konusunda bütün kamuoyu hem fikir olmuş durumda ve devletin sırtındaki bu yükü kaldıramayacağını düşünüyor…
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Sayın Sunat ATUN, Emrullah Turanlı’nın vergi borçları Ercan’ı bitirmesi için ertelenmişti. Yeni Ercan 20 Temmuz’da bitmediği için acaba 20 Milyon TL’yi kendisinden isteyecek misiniz yoksa konuya tepkisiz mi kalacaksınız?
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, bu sıralar Devlet Laboratuarı’na yeni müdür atanması konusu gündemde olduğu için bu konuda da bir takım ihbarlar yapılmaya başlandı. Zira görevden alınan müdür daha sırası gelmeyen birini o makama getirmek istiyormuş bu kararının ardında neler yattığını bir masaya yatırmak gerek değil mi?
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, parti yayın organında yaşanan gelişmeler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hem partiliyi hem de kamuoyunu doğru bilgilendirmek için parti başkanı olarak detaylı bir açıklama yapmak şart oldu değil mi?
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, pek kıymetli annenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Fikri ATAOĞLU İskele’ye arıtma tesisi konusunda yaptığınız açıklama bölgede memnuniyetle karşılandı. Umarız bu işi sürüncemeye bırakmadan en kısa zamanda başlar ve çok önemli bir icraatın da altına imzanızı atmış olursunuz…
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Sayın Erhan ARIKLI, ülkede ilçeler arası ana yolların neredeyse tümünde aydınlatma direkleri karanlıklara bürünmüş durumda. Acaba diyoruz bir seferberlik başlatıp en azından bunları bir ışıklandırsak fena mı olur yani!
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Sayın Erbil ARKIN, Arkın İskele otelini çok yakında hizmete açmaya hazırlanıp bölgede fazlasıyla iddialı olacağınız konuşulmaya başlandı. Bu arada 500 civarında bölge insanının istihdam edilecek olması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, hayırlı işler bol kazançlar dileriz…
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Sayın Benan REŞAT, Cumhuriyet Meclisi’ndeki yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Burada da başarılı olacağınızdan kuşkumuz yoktur. İnsanın içinde çalışma azmi olursa mekan ve makam hiç önemli olmasa gerek değil mi?
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