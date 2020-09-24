Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Kurumun bir yönetim kurulu üyesi diyor ki;

Siyasetten arındırılmış bir Kıb-Tek yaratmak için çaba harcıyorlarmış!

Kendi inanıyor mudur acaba diye sorduk kendi kendimize...

Elbette bu mümkündür!

Ha keşke hiçbir devlet kurumunun ipleri siyasetçilerin elinde olmasa...

Özerk yönetimler belirlense!

Eminiz ki hepsi de şimdikinden çok daha sağlıklı çalışma içinde olacaklar, verimleri de bir o kadar çok olacaktır...

Ama bu bizde imkansızdır!

Çünkü devlet kurumları siyasiler için hem maddi hem de siyasi rant kapısıdır...

Hükümette kim olursa olsun şimdiye kadar gelen de aynı giden de aynı zihniyette olmuş, hiçbir zaman sağlıklı yapı kurulamamıştır!

Seçim öncesi sorgusuz sualsiz istihdamlar bunun en belirgin örneğidir...

...

Kıb-Tek’de şimdi de yönetimin varlığı ile yokluğu tartışılmaktadır...

Bu boşluğu iyi değerlendiren sendika bazı karalar üreterek borçlu abonelerin şalterlerini indirmekte, kamuoyundan da destek görmektedirler!

Ancak anladığımız kadarıyla İçişleri Bakanlığı’nın elektriklerinin kesilmesinde sendikanın çok da doğru yapmadığı anlaşılmaktadır...

20 yıla dayanan eski borçlar milyonlarca verinin olduğu sistemi çökertmiş tehlikeli bir boyuta taşınmıştır!

Örneğin 1996 yılında Bafra’da bir elektrik direğinin Kaymakamlığa bağlanmasını nedeniyle, biraz da sistemsiz nedeniyle borcun 1 Milyon TL’nin üzerine çıktığı halde tahsilatın yapılamamasının nedeni bakanlığın hayati önem taşıyan sistemine zarar veriyorsa burada ciddi bir hata var demektir...

Aynı şekilde Güzelyurt ve Lefke’de Kaymakamlıklara bağlanan Sulama Birliklerinin borçlarının banka hesabına yatırıldığı halde kuruma ödenmemesi ve onların da şalterlerin indirilerek mağdur olmaları sistemsizliğin, denetimsizliğin başka bir göstergesidir!

Sendikanın eylemlerini desteklemekle birlikte şalterleri indirirken neye mal olacağını da iyi hesap etmesi gerekmektedir.

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Gelemim asıl konumuza...

Merkezi İhale Komisyonu’un resmi sitesinde bir ihale gözümüze çarptı!

Kıb-Tek’e bazı araç gereç ve malzeme alınacakmış...

İhale kapanış tarihi ise 28 Ekim 2020 tarihini gösteriyor!

Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra...

İhale duyurusundaki birinci ve üçüncü maddeler hayli mühim geldi bize!

Çünkü Kıb-Tek tarihinde ilk kez böyle bir ihale süreci görülüyor...

3 adet liftli araç alacaklarmış!

Ama üçü de ikinci el...

İhale bedeli ise 36 Bin sterlin olarak belirlenmiş, buna bir de KDV eklenecek!

Bir diğer alım ise 6 adet salon araç alımı...

Ne tesadüf ki onları da ikinci el istiyorlar!

Onlar için de 15 Bin 750 Euro bedel belirlemişler...

Şimdi buna birisi kurumda tasarruf yapıyoruz diye yanıt verirse ancak onlara güler geçeriz!

Bunların asıl istedikleri kuruma hurda araç alımı...

Belli ki birilerinin elinde var, bunları fahiş fiyatlarla kuruma kaktıracaklar!

Seçim telaşından yararlanıp paraları ceplerine indirecekler...

...

Şimdi soru şudur;

Kurumun bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı...

Bu ihalenin farkında mıdır?

Kuruma ilk kez hurda araç alacaklar, belki de bu araçlar hiçbir zaman kullanılmayacak, o paralara yazık olmayacak mı?

Ya da acaba bu saçma sapan ihalesinin açılmasına bakanlık mı karar verdi...

Tabi ki şu anki yönetim kurulu üyeleri!

Böyle bir kararın altına imzanızı nasıl olur da atarsınız...

Bu kararı kim önünüze getirdi, hiç mi okumadınız, yoksa imzalayın da susun mu dediler yoksa!

İmzayı atarken hiç mi vicdanınız sızlamadı...

Şimdi sıra sendikada tabi ki!

Kuruma borcu olan işletme ve kuruluşların şalterlerini kurumun haklarını savunduklarını söylediklerine göre burada da sorumlulukları vardır...

Bu ihaleden haberleri var mı?

Birilerinin elinde kalan hurda araçların alımına izin verecekler mi?

Ya da kurum böyle hurda araçlara düşecek kadar muhtaç hale mi gelmiştir...

Son kez uyaralım;

Bu ihaleden pis kokular gelmektedir...

Umarız da bu kokuların içinden siz çıkmazsınız!

MESAJ KUTUSU

Sayın Hasan TAÇOY, Kıb-Tek tarihinde ilk kez hurda araç alımı ihalesi yapılacağından haberiniz var mı? Kısa bir araştırma ile bu ihalede kime kıyak geçileceğini ortaya çıkarabilirsiniz. Çıta iyice aşağıya düşüyor bizden uyarması!

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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, borçluların şalterlerinin indirilmesi kamuoyu tarafından destek görürken şimdi sıra kurumun hurda olan araçları almak için ihaleye çıkmasına geldi. Bakalım bu araçlar kimlerin elinde kaldı, çalışıyor mu, bir zahmet top sizde artık!

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Sayın Sofu ALTINBAŞ, 22 milyonluk vurgun iddiaları konusunda sadece bilgi vermek için gittik dediniz ama eğer öyleyse kardeşiniz niye hala içerde tutuluyor. Bu arada dün detaylı bir açıklama yapacağınızı söylediniz ama o açıkla bir türlü çıkmadı!

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, devlet ve özel okullarda küçük çocuklu aileler yaşanan sorunlardan bıktı usandı. İşlerine mi gidecekler yoksa evde çocukların eğitimlerine mi yardımcı olacaklar şaşırıp kaldılar, isyan noktasındalar, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ahmet ARKIN, gazino sektörünün içinde bulunduğu durum gerçekten zor ancak bu arada bazı gazino patronlarının da birbirine düşüp, karalama kampanyası başlatmaları dada vahim bir durum. Birlik olmazsanız nasıl sesinizi duyuracaksınız ki!

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Sayın Kemal DÜRÜST, inadı bırakıp, eski dargınlıkları unutup parti adayınız için sahaya inmeniz hem bölgede hem de merkezde memnuniyetle karşılandı. Bakalım bazı güçlü iş insanlarını da geri çevirebilecek misiniz?

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Sayın Cafer GÜRCAFER, bugün yapmayı planladığınız şok eylem anlaşılan bardaktaki son damlayı da taşırdı. Seçim sürecinde verilen vaatler inanıp sessiz kalmak pek işe yaramadı desenize! Hadi bakalım gazanız mübarek olsun...

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Sayın İlker İPEKDAL, Ekim ayı sonunda yapılacak olan K.T. Tabipleri Birliği Başkanlığı için ciddi bir ekiple çalışmalara başladığınız konuşuluyor. Rakip epey güçlü bu sıcaklarda epey terleyeceksiniz demektir, hadi bakalım hayırlısı...

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Sayın Vakkas ALTINBAŞ; İstanbul’da yaşanan son gelişmelerden sonra burada yönetimi toplayıp geniş kapsamlı bir toplantı yaptığınızı duyduk, zor günler yeniden başladı desenize. Hakkınızda hayırlısı artık!

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Sayın Ali KARAVEZİRLER, memleket susuzluktan kırılırken sizin bölgede üst üste su kaynağı keşfetmeniz bölge halkının yüreğini serinletiyor. Ağar miktar hayli fazlaysa artık Lefkoşa’ya da yardım eli uzatırsınız değil mi? Başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz...