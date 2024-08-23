Öğretmenlik giriş ön sınavı ve yabancı dil (İngilizce) sınavında dereceye girenlere “üstün başarı belgesi” verildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan (KHK) verilen bilgiye göre, 7 Temmuz’da yer alan Yabancı Dil (İngilizce) ve Öğretmenlik Giriş Ön Sınavında, dereceye giren adaylara belgeleri, dün, KHK Başkanı Ömer A. Köseoğlu tarafından, KHK Binasında takdim edildi.

Etkinlikte Kamu Hizmeti Komisyon Üyeleri, Genel Sekreter, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü ve Sınav İşleri Müdürü de hazır bulundu.

KHK Başkanı Köseoğlu, belge takdim töreninde yaptığı konuşmada, kamuya yapılan atama ve terfilerin adil, rekabete dayalı, liyakat temelinde yapılması; istihdam süreçlerinde gereken vasıflarla en iyi zihinlere sahip kişilerin kamuda yer alması hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Köseoğlu, adayların, yeterlik sınavlarında gösterdikleri bu başarıyı ilk atama sınavlarında da göstermeleri temennisinde bulundu.

Köseoğlu ayrıca söz konusu sınavlarda 60 ve üzeri alanların, belgelerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Müracaat/Danışma Bölümü'nden, 26 Ağustos itibarıyla alabileceğini belirtti.