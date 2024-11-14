Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) ile İzmir’deki Ege Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KHK’dan verilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, bilgi alışverişi yapıldı ve bugüne kadar başarılı bir şekilde devam eden iş birliğinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Kamu Hizmeti Komisyonu ile Ege Üniversitesi arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı.

Görüşmede Kamu Hizmeti Komisyonu Genel Sekreteri Soley Akçaba, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü Evren Zeki Gücel ve Sınav İşleri Müdürü Okan Umaner de hazır bulundu.