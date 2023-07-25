Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, ülkedeki güvenlik sistemini eleştirdi.

Buran yazılı açıklamasında, “Birçok şey bizim elimizde olmayabilir ama iki karış toprakta güvenli şekilde yaşamak da mı elimizde değil? Bir ucundan diğer ucuna iki saatte gittiğimiz ülkeyi niye kontrol edemiyoruz…” ifadelerine yer verdi.

En büyük sorunun ekonomi olarak gösterildiğini ancak artık ülkedeki güvenliğin de ciddi tehlike altında olduğunu söyleyen Buran Atakan, eğitim ya da çalışmak için KKTC’ye gelenlerin nasıl bu kadar rahat ve kural tanımaz olabileceğini sordu.

Atakan, bu duruma neden seyirci kalındığını da sorduğu yazılı açıklamasında, “Birileri böyle mi olmasını istiyor, yoksa bizler bunu bile sağlamaktan aciz miyiz?” ifadelerini kullandı.