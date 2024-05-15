Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, Brüksel’de salı günü düzenlenen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi (ECOFIN) toplantısına katıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Keravnos, toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna halkının rahat etmesi için gösterilen çabaları desteklediğini ve askeri işgal altındaki ülke için ayrı bir hassasiyet duyduğunu söyledi.

Habere göre Keravnos, Eurogroup’un pazartesi günkü toplantısında sermaye piyasaları birliği konusunda yapılan görüşmenin detaylarını da anlatırken, inovasyon, dijital dönüşüm ve insan gücüne daha fazla yatırım yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

Haberde, toplantıya katılan 27 bakanın Ukrayna’nın Ulusal Yeniden Yapılanma Planı’nı onayladığı kaydedildi.