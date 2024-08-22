21.08.2024 tarihinde, Gazimağusa’da A.H.(E-34) Polise yapmış olduğu şikayette, aynı tarihte saat 16:00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, gerçekte tasarrufundaki bıçak ile kendi kendini yüzünden ve göğsünden yaraladığı halde, aralarında yaşanan tartışma sonucu başka bir şahsın tasarrufuna geçirdiği bahse konu bıçak ile kendisini yüzünden ve göğsünden yaraladığını belirtip, hayali bir suç ile ilgili polise kasten ifade verdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Editör: Mehmet Mehmet