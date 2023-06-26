Güney Kıbrıs’ın, yargılanmak üzere Almanya’ya iade ettiği terör örgütü PKK üyesi 49 yaşındaki Kenan Ayaz'ın, 3 Haziran’dan bu yana Hamburg’daki hapishanede zorlu şartlarda hapis tutulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Ayaz’ın hücrede tutulduğunu ve avukatının, Ayaz’ın Kürt halkına destek olmak amacıyla etkinlik düzenlemek, toplantılara katılmak ve bağış toplamak dışında hiçbir suçu bulunmadığını açıkladığını yazdı.

Gazete, Ayaz’ın 23 saat boyunca hücrede tek başına olduğunu ve günde yalnızca 1 saat havalandırmaya çıkabildiğini kaydetti.

Haberde, Ayaz’ın okumak için Güney Kıbrıs’tan götürdüğü kitapların da kendisine verilmediği ifade edildi.

TAK