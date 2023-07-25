Türkiye’de Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. Orman yangını için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ile 512 personel sevk edildi.

Kemer’de ormanlık alanda dün saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer’deki orman yangınına müdahale için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Yumaklı, "Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dumandan etkilenen 6 kişinin, hastanede tedaviye alındığı belirtilmişti. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı.