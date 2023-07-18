Mormenekşe köyünde Menekşe Sokak yolunda, Cemal Balses Stadyumuna elektrik akımına takviye elektrik kabloları çekilmek için kazılan 70 metre uzunluğundaki kanala konan borular bir türlü kapatılmaması mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Mahalle sakinleri “bırakın evimize girmeyi tozdan pencere kapı açamıyoruz” diyerek bazı yol kenarlarında gelişi güzel kazılan yerlerde hiçbir uyarı levhası bile konmadığını dile getirdi.

Geçtiğimiz gece bir araç çukura düştü bu nasıl denetim yok mu? sorusunu yönelten mahalle sakinleri, “2 günde kazılıp kapatılması gereken yer neden 10 gündür kapatılmıyor? Nerede denetim? bu ihaleyi kim aldı? kim denetler? şeklinde sorular sorarak isyanını paylaştı

HABER: Ergün Yahat