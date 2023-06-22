DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, “Halkımız sözü ile özü bir olan kişileri istiyor artık. Kazanacağıma inancım tam” dedi.



Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı Serhan Aktunç, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in konuğu oldu.



Serhan Aktunç, sürekli halkın içerisinde olduğunun altını çizerek, “Köyleri, dernekleri, sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyorum. Bazı kişiler belli sendikalara, derneklere gider. Ben en sağından en soluna herkese giderim. Çünkü bu seçimin bir takım tutar gibi olan bir parti seçimi değil kişiler üzerinden hareket edileceğini, toplumsal uzlaşıyla bir aday seçileceğini düşünüyorum. Toplumun her kesimini de kucaklayabilecek, birini ötekileştirip diğerini kucaklayabilecek bir duruşum yok. Benim için özne Kıbrıs Türk Halkı’dır. Halkımızın mutluluğu, refahı, daha iyi bir yere gelebilmesi, benim için en önemli şeydir. Bunu yapabilecek, kucaklayabilecek herkesin benim başımın üstünde yeri var” dedi.



“EN İYİ ŞEKİLDE GÖĞÜSLEYECEĞİM”

Serhan Aktunç, halkın takım tutar gibi parti tutmaktan vazgeçtiğini belirterek, “Bu seçim bir milletvekili için yapılıyor, halkın yavaş yavaş takım tutar gibi parti tutmaktan yavaş yavaş vazgeçtiğini de görüyorum. O yüzden bazı kişiler farklı konuşuyor ama biz pazar günü saat 7-8 gibi bu işi en iyi şekilde göğüsleyeceğimize inanıyorum” dedi.



“KAMUYU EN İYİ BİLEN ADAYIM”

Aktunç, diğer adaylardan en büyük farkının özel sektörde uzun süreler çalışan ve işveren olarak çalışması olduğunu belirterek, “Yaklaşık yedi yıl da üniversitede hocalık yaptım. Bilimin, üretmenin kendini geliştirmenin ne demek olduğunu da çok iyi bilen bir insanım. Son iki sene kamuda bürokrat, müsteşar olarak kamunun işleyişinin nasıl olduğunu tecrübe ettim” dedi.

Aktunç, “Adayların geneline baktığımızda da kamu tecrübesi olan, devletin nasıl yönetildiğini bilen, devlet mekanizmalarının işleyişini, Türkiye’yle yapılan protokoller ve eylem planlarının nasıl yapıldığını bilen biri yok. O yüzden bu bana inanılmaz bir tecrübe kazandırdı. Özellikle Türkiye’yle yapılan protokoller ve eylem planlarında ne istenildiğini de çok iyi biliyorum. Yapılan protokollerde rakamlarla, ispatlarla toplum algısıyla altını doldurduğumuzda Türkiye’nin bizi hem desteklediğini hem de istediğimiz talepleri olumlu karşıladığını görüyorum. Bu kamunun bana kazandırdığı en önemli tecrübe olarak görüyorum ve bunu yaşamış, tecrübe etmiş biri de adaylar arasında yok” dedi.



“MÜTEVAZİ BİR ŞEKİLDE KENDİMİ ANLATTIM”

Aktunç, mütevazi şekilde kendimi anlatmayı seçtiğine dikkat çekerek, “Halkın artık yapılanlarla sözde kalanları ayırması gerekir. Bu seçim anayasa gereği yapılması gereken bir seçim ama büyük bir mali kayıp. Ben bu yüzden daha mütevazi şekilde kendimi anlatmayı seçtim büyük billboardlar ile seçim kampanyaları yapmadım. Bu harcanan paralar ülkenin geliri. Halkın yanında olduğunu söyleyen kişilerin harcamaları çok yüksek boyutta. Halkımız sözü ile özü bir olan kişileri istiyor artık. Siyasetin ve siyasetçilerin kötü algılanma sebebi de sözü ile yaptığı bir olmayanlar yüzündendi” dedi.



“TEMEL TÜKETİM MADDELERİNİ DAHA UCUZA SAĞLAYACAĞIZ”

Aktunç, ekonomik anlamda dar gelirli olan ailelere destek olacak projesini ise şu şekilde açıkladı: “Mağusa İskele ve Güzelyurt’ta 150-200 tane temel gıda ürününü, ekonomik anlamda dar gelirli olan evine çikolata götürmekte sıkıntı çeken kişiler için daha ucuza sağlamak amacı ile marketler açacağız. Planımız seçimden önceydi ama seçim yasaklarına takıldı. Eylül, ekim ayı gibi yapacağız ve bu hayal satmak değil çünkü gerçekten yapacağız” dedi.