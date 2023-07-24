Lefkoşa’nın Rum kesiminde cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında bir kişi yanan arabanın içerisinde can verdi.

Alithia ve diğer gazetelere göre direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle tarlaya uçan ve devrilen araç alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen araçta kömürleşmiş bir cesede ulaşıldı.

Rum polisi aracın Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden Romanyalı bir şahsa ait olduğu bilgisine ulaştı ancak araçtaki kişinin kesin kimlik tespiti için DNA testi yapılması gerektiği kaydedildi.