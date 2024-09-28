Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 233 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Gökhan Düzel (E-32) yönetimindeki EB 966 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken araç sürücüsü Gökhan Düzel tutuklandı.

Öte yandan, dün gece Gazimağusa - Karpaz anayolun 3 ile 4’üncü kilometreleri arasında 143 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Atajan Muhamov (E-28) yönetimindeki UH 369 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atan aracın hafif yaralanan sürücüsü Muhamov Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.