Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.

Bin 652 araç sürücüsünden 311’i rapor edildi…3 sürücü tutukladı Bin 652 araç sürücüsünden 311’i rapor edildi…3 sürücü tutukladı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 233 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Gökhan Düzel (E-32) yönetimindeki EB 966 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken araç sürücüsü Gökhan Düzel tutuklandı.

Öte yandan, dün gece Gazimağusa - Karpaz anayolun 3 ile 4’üncü kilometreleri arasında 143 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Atajan Muhamov (E-28) yönetimindeki UH 369 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atan aracın hafif yaralanan sürücüsü Muhamov Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

 

Kaynak: rss