KAZA UCUZ ATLATILDI! ANA YOL 3 ARACA DAR GELDİ

Ergün Yahat

Gazimağusa Lefkoşa ana yolunda bugün ögleden sonra meydana gelen kaza şans eseri bir Ayşegül Adaklı (44) hafif yaralanması ile atlatıldı.Kaza Gazimağusa Lefkoşa ana yolunda Mutluyaka kavşağının 300 metre ilerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden bir Tır bir kamyonun ve Ayşegül Adaklı yönetimindeki LE 327 plakalı salon aracın yolda seyreden kamyon ve tira çarpması sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun içerisine takla atması sonrasında meydana geldi..Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Ayşegül Adaklı nın hafif yaralandığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ..